Beldová: Popu neholduju, vytvořit sošku pro Českého slavíka byla proto výzva

„Obávala jsem se reakcí a toho, zda to dostatečně odpovídá danému hudebnímu žánru,“ říká čtyřiatřicetiletá šperkařka Viktorie Beldová s tím, že pozitivní reakce na vyhotovení ocenění pro hudebníky a hudebnice vnímá jak na sociálních sítích, tak od svých známých z uměleckého prostředí.

Silueta slavíka je vyrobená z pozlaceného stříbra a podstavec z křišťálu prošel ručním broušením. Trofej dále obsahuje vltavín a český granát. Tvar ptáčka připomíná linii zlatého řezu, což bylo přání matematika a podnikatele Karla Janečka, jednoho ze dvou obnovitelů hudební ankety, která se letos v listopadu objeví na televizních obrazovkách. „Karel Janeček měl vybrané různé matematické posloupnosti a poprosil mě, ať se je do sošky pokusím vetknout. Balancovala jsem tak mezi mou estetikou, matematickými požadavky a filozofií a výrobním procesem. Tyto tři aspekty se propsaly do finální podoby,“ vysvětluje Beldová pro Aktuálně.cz.

Zhotovitelem slavíka je Granát, družstvo šperkařské výroby Turnov, pro nějž během totality pracoval dědeček Beldové, nedávno zesnulý Jiří Belda starší. Šperkařka v tom tak vidí jisté pokračování rodinné tradice. Navíc by chtěla v tomto větším měřítku klenotu pracovat i do budoucna. „Byla to skvělá zakázka. „Trofej, vázička nebo malé světlo - v těchto rozměrech bych chtěla do budoucna pracovat, už nyní dělám menší objekty sochařského stylu, samozřejmě z kovu,“ říká.

Beldovou s nabídkou, aby navrhla sošku pro obnoveného Českého slavíka, oslovil Jakub Horák, odborník na politický marketing a ředitel hudební ankety. Oba se znají z doby, kdy šperkařka tvořila v rámci své diplomové práce korunu pro kambodžského krále. Tehdy se ji snažila předat jejímu adresátovi a marketér jí chtěl pomoci. Nakonec její korunu král Kambodže neobdržel. „Ale myslím, že se o ní dozvěděl,“ domnívá se.

Klenoty jako rodinné dědictví

Výběr koruny pro kambodžského monarchu jako závěrečná práce při studiu designu produktu na pražské UMPRUM nepadl jen tak náhodou. Chtěla tím vzdát hold své rodině, jejíž šperkařská historie sahá až k začátkům minulého století. Její dědeček Jiří Belda starší vytvořil korunu pro Fotbalistu roku a repliku korunovačních klenotů. Beldovi navíc už po tři generace opečovávají i skutečné české korunovační klenoty uložené v Chrámu svatého Víta.

Jiří Belda starší se o korunovační klenoty staral od roku 1968, později jej doprovázel jeho syn. Nyní ke zhodnocení stavu insignií jezdí Jiří Belda mladší v doprovodu své dcery, Viktorie Beldové. „Je to takový vznešený rituál. Vždy se to odehrává ve Vladislavském sále a jsou u toho přítomni kunsthistorici a restaurátoři, velice vzdělaní lidé,“ přibližuje. Jestli ji jednou tímto úkolem prezidentská kancelář pověří natrvalo, zatím netuší.

Původně se Beldová šperkařskému řemeslu věnovat nechtěla, i proto studovala produktový design. „Ve škole jsem zjistila, že měřítko stále zmenšuju a zmenšuju. Třeba když jsme dělali hodiny, já je udělala na krk,“ vzpomíná, jak ji dostihla rodinná tradice.

Češi potřebovali nakupovat televize, teď ocení i šperk

Klenotnice konstatuje, že přístup Čechů a Češek ke šperkům se za posledních deset nebo patnáct let proměnil. „Obecně si zvykají na design a na lepší věci, pravděpodobně na to mají i více peněz. Možná měli peníze už i předtím, akorát je potřebovali chvíli utrácet za televize,“ podotýká v nadsázce. „Teď se lidi už nebojí tolik investovat a šperk je částečně i investicí. Navíc česká šperkařská scéna je opravdu silná, takže si toho museli začít všímat, i kdyby nechtěli,“ míní.

Obnovený Český slavík Anketa se vrací po čtyřleté pauze.

O obnovu se zasadili matematik a podnikatel Karel Janeček a specialista na politický marketing Jakub Horák.

Veřejnost hlasuje podle nového systému D21, který vytvořil sám Janeček. Hlasování je otevřené do půlnoci 5. listopadu.

Vyhlášení výsledků proběhne 19. listopadu v Hudebním divadle Karlín.

Sama vyznává spíše minimalistický způsob života, ačkoliv, jak říká, „není minimalistkou v nerezové domácnosti, kde by nebyla ani svíčka“. „S věcmi bohužel zacházím hrozně a mám okopané boty, ale snažím se nakupovat s rozvahou. Docela mi trvá, než si něco koupím, na tenisky, které mám na sobě, jsem se koukala tři měsíce, abych si rozmyslela, zda je opravdu chci,“ uvádí příklad.

Co se ale týče šperků, Beldová se nijak neomezuje. „Mám jedny zlaté náušnice s diamanty a dva prstýnky, které vůbec nesundávám. Pak mám pár věcí, které jsem si buď udělala sama, nebo jsem řekla tátovi, ať mi je udělá k Vánocům, a nosím je spíš výjimečně. Mám také šperky, které jsem zdědila po dědečkovi, pradědečkovi nebo strejdech, kteří také byli šperkaři. Těch si moc vážím,“ říká.

