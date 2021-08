Dovolená na krku celý rok. Čeští manželé začali z plážového písku tvořit šperky

Před šesti lety manžele Malé na pláži na ostrově Isla Coiba v Panamě napadlo, že by ze sypkých vzpomínek dovezených z dovolené mohly vzniknout šperky. Pod značkou Couple of Sand tak na svých cestách či doma v olomouckém bytě začali vyrábět jednoduchou metodou prsteny, náramky či manžetové knoflíčky z písku, který si sami přivezli z cest, nebo přímo z materiálu od zákazníka, který tak chce mít na sobě vzpomínku z exotických dálek.

Dodnes se manželům Malým podařilo nasbírat na 370 druhů písku. Mezi oblíbenými písky je bílý z thajského Ko Lipe či černý z Nového Zélandu. "Odhadem to vychází na nějakých 18 kilogramů," střílí svůj tip, jaké množství písku se jim doma nashromáždilo, od boku Honza Malý, který se svou dnes již manželkou Lenkou procestoval více než 50 zemí.

Lenka "pískové" šperky nosí ráda nejen na designové markety, kde své výrobky nabízí, ale také v běžném životě. "Zakládáme si na tom, že jsou naše šperky decentní a minimalistické, takže jsou rozhodně na každodenní nošení. Jsou to přece jen talismany a ty chcete mít u sebe," vysvětluje Lenka, která poprvé vycestovala mimo Evropu v roce 2012. Tehdy to bylo do Thajska.

Manželé Malí nabízí výrobu šperků, do kterých si zákazníci mohou dodat vlastní písek z cest. Domů jim tak často dojde několik balíčků s pískem, ze kterého zákazníci chtějí vyrobit náhrdelník, prstýnek nebo manžetový knoflík.

Než jim cestovatelské plány zkřížil koronavirus, průměrně každý rok strávili na cestách celkem pět měsíců. Doma se ale cítí pořád v Česku, zejména poté, co se jim vloni narodila dcera Evelína.