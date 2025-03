„Nemůžu“ je sprostý slovo. Tomáš vážil 231 kilo, jako první prošel Extrémní proměnou

Tomáš je vyučený kuchař a žije v Ostravě. V době zahájení natáčení byl nezaměstnaný, což si spojuje i se svou nadváhou. S manželkou jsou už dvacet let a mají dvě děti – 18letou Elišku a 14letého Honzíka. V minulosti býval i silný kuřák, ale s narozením dcery s tím skončil. Nicméně cigarety prý nahradil jídlem, což ho přivedlo k dalším problémům. Jak sám říká: „Z jednoho extrému do druhého.“ Když se podívá do zrcadla, cítí stud a hrůzu. I přesto se však pilně účastní pracovních pohovorů, protože je veden na úřadu práce. Již tři roky je nezaměstnaný, poslední rok byl na nemocenské poté, co se mu stala nehoda.