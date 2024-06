Začal proces Brzobohatého s Kuchařovou. Modelka k soudu nedorazila

Minulý rok hýbala mediálním světem kauza Ondřeje Brzobohatého, kterého jeho bývalá manželka Taťána Kuchařová v církevní žalobě ve snaze anulovat jejich manželství obvinila, že tíhne k jiné sexuální orientaci, a prozradila na něj, že má zálibu v převlékání za ženu. A přestože Kuchařová tvrdila, že se zveřejněním nemá nic společného, Brzobohatý je jiného názoru. A také proto na ni podal žalobu pro pomluvu. Právě dnes začalo líčení, na které se ale dostavil pouze Brzobohatý. "S jistotou mohu říci, že moje klientka dnes určitě nedorazí. Jak druhá strana, to já opravdu nevím," sdělila eXtra.cz právní zástupkyně Kuchařové.

Ještě než celá věc došla před soud, měli bývalí manželé nařízenou mediaci. Ani tím se však nepodařilo spor urovnat. "Dali bychom vždycky přednost tomu smírně se dohodnout, ale všechny snahy byly bohužel neúspěšně," prohlásil právník Brzobohatého. "Žalovaná je stejného názoru, ale cestu ke smíru se bohužel najít nepodařilo," dodala zástupkyně Kuchařové.

Bývalá Miss World celou dobu popírá, že by s únikem informací do tisku měla cokoliv společného. "Ještě nikdy jsem nikoho veřejně nepoškodila a Ondřej není výjimkou. S tímto bulvárním zveřejněním nemám nic společného. Naopak jsem mediálně během rozvodu ani po něm nikdy nic nezveřejnila a tím ho celou dobu chránila. Kdybych mu chtěla ublížit, už jsem to mohla dávno udělat," znělo její loňské vyjádření. Teď se u soudu ukáže, kdo z bývalých manželů mluví pravdu.