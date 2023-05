Brzobohatému došla trpělivost a podává na Kuchařovou žalobu pro pomluvu

"Je toho na můj žaludek vážně příliš. Už se v rámci kauzy Kuchařová vs. Brzobohatý útočí i na mou rodinu a celá záležitost tím klesá pod tu nejnižší úroveň veřejného praní špinavého prádla. Rád bych tedy svým následujícím prohlášením ukončil vše jednou provždy," rozepsal se včera na svých profilech na sociálních sítích Ondřej Brzobohatý s tím, že se rozhodl svou bývalou ženu Taťánu Kuchařovou pohnat před soud kvůli pomluvě.

Předmětem sporu je poskytnutí celého znění církevní žaloby médiím. Žalobou se Kuchařová snaží docílit anulace jejich pětiletého manželství. A přestože modelka popírá, že by to byla právě ona, kdo dokument médiím poskytl, hudebník má zcela jasno a viní z toho právě ji.

"Nerozumím tomu, proč se to celé vůbec stalo, přijde mi to absurdní a zbytečné a je mi to líto," říká Brzobohatý.

