„Práce s neznámými lidmi se mi snadněji odmítá,“ říká herec Matouš Ruml

Sám říká, že dnes by si rozmyslel nabídku do nekonečného seriálu, ale třeba práci v reklamě by se nebránil. „Kdysi jsem k tomu měl despekt, protože tady to panovalo i mezi herci, že kdo je v reklamě, tak nebude dostávat filmový nebo televizní role. A teď už se to, myslím, hodně posunulo a už se to tak vůbec nevnímá,“ tvrdí Matouš, jenž má jasná kritéria pro to, na co by reklamu dělal. „Nestydět se za to minimálně. Nebo nebýt pokrytec v tom, že celý život třeba bojujete proti něčemu, proti nějakému výrobku, a pak jdete dělat tu reklamu.“ Jinak ale prý Ruml práci příliš neodmítá, ale snadněji se mu říká ne, pokud nezná lidi, se kterými bude pracovat.