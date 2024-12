Vilu Bachelora opustila další dívka se skandálem na krku. Olga se vzdala dobrovolně

K těm se Olga vyjádřila na svých sociálních sítích. "O víkendu jsem obdržela screenshoty nahých fotek, na kterých jsem měla být já. Prvně jsem to úplně hodila ze stolu, protože jsem nikdy v erotickém ani porno průmyslu neúčinkovala. Ale ano, jsem to já. Fotky a videa byly pořízeny zhruba před deseti lety mým tehdejším přítelem, profesionálním fotografem. Fotky a videa měly sloužit pouze pro něj a naše soukromé účely. Až doposud jsem netušila, že jsou veřejně dostupné na internetu," uvedla Olga s tím, že by chtěla varovat mladé dívky, aby si dobře rozmyslely, komu věří.