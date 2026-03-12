Pětašedesátiletý houslový virtuóz Jaroslav Svěcený bez zaváhání přiznává, že je workoholik. Jenže jeho pracovní tempo se mu málem stalo osudným. Naštěstí rozpoznal a poslechl varovné signály, které mu posílalo jeho tělo, a tím si v podstatě zachránil život. I když to znamenalo neodkladnou operaci srdce.
„Uštval jsem se,“ říká Jaroslav Svěcený, který musel podstoupit akutní operaci srdce
Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený přiznává, že léta jel naplno a pracovní tempo ho málem stálo život. Po varovných příznacích skončil u lékařů, kteří odhalili vážně ucpané tepny, a následovala neodkladná operace srdce. Hudebník dnes otevřeně popisuje, jak blízko byl infarktu – a proč musel zásadně změnit svůj životní styl.
O tom, co se stalo, se rozvyprávěl v pořadu 13. komnata. „Když jsem se vracel ze Švýcarska, tak se mi prudce zvedl tlak, přišlo to rychle a nečekaně. Říkal jsem kolegovi, že zastavíme. Cítil jsem, že něco není v pořádku, a tak jsem zavolal svému úžasnému kamarádovi Péťovi Neužilovi (prof. Petr Neužil, primář kardiologie v Nemocnici Na Homolce – pozn. redakce), který ten říkal, tak se zítra stav v jedenáct. Tak jsem dorazil,“ říká hudebník, který tou dobou měl krátce před plánovaným odletem do Chile. To ještě netušil, že následujících několik týdnů stráví v péči lékařů.
„Měl vystupňovanou hypertenzi, to znamená, že měl vysoké hodnoty krevního tlaku a v krátkém časovém období zhruba týdne uváděl i další potíže. Ne přímo bolest na hrudníku, ale prostě se necítil dobře. Začal jsem tedy uvažovat, zda tam není ještě něco jiného, protože ten tlak je spouštěč. Říkal jsem, že se podíváme na ty koronární tepny, a vsadili jsme se o flašku dobrého červeného vína, jestli tam něco bude, nebo nebude,“ popisuje v dokumentu Neužil. „Zavedli mi kamerku a zjistili, že srdce mám sice v pořádku, ale mám hodně ucpané ty tepny,“ prozradil Svěcený. „Díky tomu tlaku se na to přišlo a nakonec byl Jarda indikovaný k vícenásobnému bypassu, teda přemostění, které se muselo řešit operativně. Protože jinak by na to mohl i umřít. Lidově se tomu říká kornatění tepen a člověku hrozí infarkt myokardu, odumření části srdečního svalu, což může být fatální,“ objasňuje závažnost hudebníkova stavu lékař.
Z lázní po týdnu utekl
Týden poté se Svěcený podrobil operaci, která dopadla dobře, a bylo mu doporučeno, aby odjel do lázní. Nebyly to ale zdaleka první vážné zdravotní potíže, se kterými se houslista za svůj život potýkal. V roce 2018 po náročném rozvodu prožil fyzický i psychický kolaps, o kterém vyprávěl ve své první 13. komnatě. Tehdy ho na nohy postavilo hraní na housle a ne jinak tomu bylo i tentokrát. „Housle jsou vlastně taková droga,“ přiznává s úsměvem. „V Poděbradech, přestože tam byla úžasná péče, jsem se ale po týdnu necítil dobře. Strašně mě to psychicky sráželo, když mi říkali, že to bude trvat klidně i rok, než se vrátím ke hraní. Říkal jsme, že má domluvený koncert na příští měsíc, a oni, že to no vůbec,“ popsal virtuóz s tím, že v takovém prostředí nemohl zůstat. „Tak jsem přesídlil ke kamarádovi do hradecké nemocnice. A ono se to povedlo, protože člověk buď chce, nebo nechce. Operace byla 7. března a od konce května už jsem začal koncertovat,“ říká hrdě.
Přestože se dnes cítí skvěle, zážitek mu změnil život. „Změnil jsem stravu, hodně zhubnul, ale pak zase něco přibral a teď myslím, že je to tak akorát. A začal jsem víc spát. Měl jsem problém, že jsem se vracel pozdě z koncertů. Teď když mě čeká dlouhá cesta, tak si beru někoho, kdo mě doveze, nebo na místě přespím. Protože nejhorší, co můžeš udělat, je dát si v půl druhý na benzince kafe, abys dojel domů. A já takových nocí měl spousty. Chodím si také třeba na hodinu a půl odpoledne lehnout,“ dodává hudebník, který si uvědomil, že na světě jsme jen na chvíli a hodlá si ji užít.