Účastník první řady Česko hledá SuperStar Julian Záhorovský natočil nové album

Stěžejní skladbou desky je píseň Chci, abys věděla, kdo opravdu jsem, kterou Julian napsal pro film Po čem muži touží 2 v hlavních rolích s Jiřím Langmajerem, Markem Taclíkem a Annou Polívkovou. Režisér Rudolf Havlík si již do prvního dílu vybral jeho píseň Skrytý city a nyní dostal muzikant příležitost pokračovat.

Na albu je celkem sedm písní, které Julian složil během covidového období s výjimkou duetu Umřu s tebou, který natočil s Luckou Vondráčkovou a která vyšla ještě před prvním lockdownem. Mezi dalšími hosty jsou mladá herečka Anna Kadeřávková a slovenská zpěvačka Mirka Miškechová, známá z hitu Xindla X Cudzinka v tvojej zemi.

"S Annou se známe několik let. Asi před třemi lety se přišla podívat na jeden můj koncert a mezi řečí prohodila, že by si někdy chtěla nazpívat písničku. No a teď, když jsem nahrával novou desku, jsme se potkali a je z toho píseň Hádky," prozradil Julian. K nahrávání se vyjádřila i Anna: "Byla jsem moc nervózní, ale zároveň to byla velká výzva a do těch chodím po hlavě."

Písně prý Julian skládal tak, aby se daly hrát u táboráků. "Moc rád bych někdy šel třeba po kempu a slyšel, jak nějakej mladej puberťák balí holku na moji písničku. Takhle jsem s kytarou začínal já…"