Tatiana Dyková má s dárky jasno. "Najděte si jiného Ježíška," říká svým dětem

Děti často touží po dárcích, které se nemusí celkem shodovat s představou - a někdy i finančními možnostmi - rodičů. Tatiana Dyková si moc dobře uvědomuje, že Vánoce jsou zejména o lidském kontaktu a vztazích, a snaží se to naučit i své potomky.

"Pro mě jsou ale Vánoce hlavně o tom setkávání a to už začalo. Využívám to jako zastavení se s přáteli a užívat si společný čas," prozradila pro Super s tím, že od 15. prosince stopla natáčení a užívá si předsváteční čas. K tomu patří samozřejmě i nakupování dárků. A ačkoli se snaží svým třem synům, ze kterých je jeden už plnoletý, udělat radost, s jedním druhem dárků počítat nemůžou.

"U nás je Ježíšek, který vůbec elektroniku nekupuje," vyhranila se Dyková. Její partner Vojtěch Dyk je také známý tím, že po nejnovějších technologiích netouží a místo smartphonu si vystačí se starou Nokií. "To jsem řekla, jestli chcete elektroniku, tak si to musíte zařídit u jiného Ježíška."

Neznamená to ale, že by její děti odešly od stromečku s prázdnou. "Já to řeším na poslední chvíli, mapuji si, co kdo řekne a co kdo zmíní, když mám inspiraci a napadnou mě dobré dárky, tak si to píši a potom vystřelím na poslední chvíli a vše koupím," pochlubila se herečka.