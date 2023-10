Naše celebrity se žárlivostí problém nemají. U koho doma lítají talíře a sklenice?

Ačkoli je žárlivost často spojována spíš s něčím negativním, naše celebrity k ní přechovávají překvapivě benevolentní vztah. Podle mnohých českých a slovenských hereček dokonce v rozumné míře ke vztahům zkrátka patří. Samozřejmě se to s ní nesmí přehánět.

"Žárlím tak nějak standardně, asi by mi nebylo jedno, kdyby se kolem manžela motala nějaká hezká ženská. Kdyby mi to bylo fuk, bylo by asi něco špatně," zamyslela se na toto téma třeba Patricie Pagáčová. A další česká celebrita zcela otevřeně přiznala, že u ní doma lítalo i nádobí.

Kdo to byl a kdo další z našich slavných promluvil na téma žárlivosti, to se dozvíte v naší galerii.