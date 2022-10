Taťána Kuchařová ze stresu téměř přišla o vlasy, pomohly jí vitaminy a výživa

K povolání modelky patří kromě symetrické tváře a hezké postavy také bohatá koruna krásy. Taťána Kuchařová svůj účes pravidelně obměňuje. I letos na jaře se objevila na finále soutěže Miss Czech Republic s krátkým sestřihem. Změnu účesu mnozí připsali změně v jejím soukromém životě, když se rozvedla s Ondřejem Brzobohatým po šesti letech manželství.

"Vlasy teď stále zkracuji, je to tak. Mám chuť nyní měnit image. Nejsem závislá na jednom looku, ráda to v poslední době měním," přiznala Kuchařová v květnu s tím, že si prošla bolestivým obdobím, i když už byla z nejhoršího venku. "Začala jsem nový život a těším se z toho."

Modelka teď na křtu svého nového parfému Iconic by Tatiana dodatečně přiznala, že její hříva prošla i nedobrovolnými změnami. Následkem stresu z rozvodu jí vypadala velká část vlasů. Musela proto podniknout určité změny životního stylu, které se naštěstí brzy odrazily i v jejím zevnějšku.

"Vyživuji se zevnitř. Vitaminy, chlorela, ječmen, to jsou moje top tipy. Díky tomu mám úžasné, zdravé háro, ale v loňském roce jsem stresem o polovinu vlasů přišla," svěřila se Super.cz. Upozornila i na to, že je potřeba o své vlasy pečovat také kvalitní kosmetikou a nechat je odpočinout od přebytečných produktů. "To jsou takové běžné fígle, které dnes už zná každá žena."

Úprava vlasů do dokonalého účesu je podle ní už jen třešnička na dortu. Přiznává ale, že díky svému povolání má výsadu se tím moc nezatěžovat: "Mám to štěstí, že se o mě starají jiní. Starám se o sebe po té pěstící stránce, abych měla správné vitaminy a výživu, jinak se svěřuji do rukou profesionálů," prozradila na křtu svého parfému a dodala s úsměvem: "Jsem ráda ženou. Užívám si to."