"Chtěla, ať ho zničíme," vypověděl svědek u soudu Brzobohatého s Kuchařovou

V naprostém šoku odcházel včera ze soudní síně hudebník Ondřej Brzobohatý. Do kolen ho dostalo svědectví bývalého redaktora deníku Blesk Luboše Procházky, který ve věci civilní žaloby pro pomluvu, již Brzobohatý podal na svou exmanželku Taťánu Kuchařovou, svědčil pro obžalobu.

"Já jsem netušil, že ta fakta jsou daleko krutější, než jsem si vůbec myslel. Já jsem opravdu ještě v emocích. Je toho hodně, co jsem tam zaslechl, nechci zmiňovat ani nic konkrétního," prohlásil viditelně otřesený hudebník poté, co jednání skončilo. "Já jsem devadesát procent z toho, co zaznělo, vůbec netušil. Co se týče naděje, v rámci těchto věcí se snažím být nohama na zemi. Já vůbec netuším, co bude v rámci té protistrany za argumenty. Je to ještě strašně čerstvé," řekl s tím, že nejen on, ale i veřejnost už musí být ze sporu unavená.

A co přesně Procházka v soudní síni dosvědčil? Podle jeho slov odhalení, že Brzobohatý má zálibu v převlékání za ženu, celé znění církevní žaloby kvůli anulaci sňatku i fotografie přišly přímo od Kuchařové, která se ale dožadovala, aby byla jako zdroj chráněná. To u soudu právník Brzobohatého doložil i screenshoty komunikace mezi Kuchařovou a Procházkou. Ten pak potvrdil jejich pravost.

"V roce 2023 na mě paní Kuchařová začala zvyšovat tlak, aby se s tím začalo něco dělat," vypověděl Procházka. "Začala řešit jeho vztah s paní Písařovicovou (dnes už manželka, Daniela Brzobohatá - pozn. redakce) a dostaly se ke mně fotografie pana Brzobohatého v převleku a dostal jsem je od Taťány Kuchařové. V té době se už v diskusích psalo, že pan Brzobohatý žije dvojím životem, a paní Kuchařová se mi svěřila, jak ji trápí, že to deník Blesk neřeší. To bylo v dubnu 2023, ale nemohl jsem to být já, kdo to zveřejní," dodal ještě novinář, který pak byl podle vlastních slov donucen Kuchařovou a jejími advokáty podepsat dokument, který by ji chránil. Následně si ale uvědomil, že to bývalá modelka chce "hodit" na něj.

Soud, ke kterému se Kuchařová na rozdíl od Brzobohatého nedostavila, bude pokračovat v srpnu.