Kauza Navrátil: Hanychová s Koktovou se opřely do Bezděkové

V posledních dnech se česká společnost baví o milostném trojúhelníku mezi Miss Andreou Bezděkovou, zpěvákem Miraiem Navrátilem a jeho bratrem Sebastianem Navrátilem, který skončil napadením Miraie na jednom z koncertů Eda Sheerena v Hradci Králové.

Tato situace vyvolala řadu spekulací a komentářů na sociálních sítích i v médiích. Agáta Hanychová se například pobavila vtipem svého bratra Vincenta Navrátila, který v narážce na tento trojúhelník napsal, že netušil, že se u Bezděkové koná konkurz na Navrátily, protože i on sám je Navrátil: "Brácha si dal do stories, že netušil, že se u Bezděkové dělá konkurz na Navrátily, protože on je taky Navrátil," začala se Agáta smát.

Do diskuse se zapojila i Ornella Koktová, která v nedávném podcastu rozebrala událost, při níž byl zpěvák Mirai údajně napaden. Podle Ornely to měli na svědomí kamarádi Sebastiana, kteří prý reagovali na Miraiovy nevhodné poznámky. "Skončilo to tak, že kámoši od Sebíka prostě rozbili držku Miraiovi," řekla otevřeně Ornella. Dodala však, že to nebylo Sebastianem plánované, a že situace spíše vygradovala kvůli opilosti a napětí mezi nimi.

Agáta Hanychová se během podcastu také neostýchala podělit o svůj názor na Andreou Bezděkovou, kterou zná z dob, kdy Bezděková začínala jako modelka. "Andrea není svatá panna, která neví, komu dala. Ona si hraje na tu éterickou vílu, ale je to pěkná svině asi," prohlásila Agáta, čímž ještě více rozdmýchala diskuzi o vztazích v tomto trojúhelníku. Ornella její názor podpořila a dodala, že Andrea "lezla do zelí" přítelkyni Miraie, což přispělo ke vzniku napětí.

Závěrem se Agáta neubránila kritice vůči Sebastianovi, kterého označila za "trošku holku" kvůli jeho neschopnosti se poprat o svou partnerku. Tato situace tak nadále vyvolává zájem a různé spekulace mezi fanoušky a veřejností.