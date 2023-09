Svatba Brzobohatého s Písařovicovou rozdělila internet. Stačil k tomu jeden vtip

Vtipná poznámka, kterou hudebník Ondřej Brzobohatý doplnil oznámení o tom, že se minulý týden tajně oženil s moderátorkou Danielou Písařovicovou, rozpoutala vlnu bouřivých reakcí.

"Střihnout si se snoubenkou o to, kdo z nás bude mít nakonec svatební šaty," napsal Brzobohatý. Narážel tím na aféru, kterou rozpoutalo zveřejnění žaloby, kterou podala jeho exmanželka Taťána Kuchařová k církevnímu soudu, aby se domohla anulace jejich sňatku. Žaloba odhaluje, že Ondřej má zálibu v převlékání za ženu a jako Drag Queen si nechává říkat Tiffany Richbitch.

Na to, co se po jeho poznámce strhlo na internetu, se podívejte do naší galerie.