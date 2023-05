"Snad tohle neuvidí Táňa," vtipkují slavní muži a v šatech podporují Brzobohatého

"Jsem velkým fanouškem Drag Queen. Někomu to může připadat zvláštní nebo divné, ale já se u toho skvěle bavím a náramně odreaguju. Rozhodně to ale nemá vliv na mé duševní zdraví nebo moji sexuální orientaci," prozradil začátkem tohoto týdne hudebník Ondřej Brzobohatý, poté, co ho deník Blesk konfrontoval s celým zněním církevní žaloby. Tu podala jeho bývalá manželka Taťána Kuchařová ve snaze domoci se anulace jejich sňatku. Brzobohatý je přesvědčený, že právě jeho bývalá manželka dokument poskytla médiím, a proto se rozhodl promluvit.

"Nechávám si říkat Tiffany Richbitch. Křestní jméno je inspirováno mým milovaným filmem s Audrey Hepburnovou Snídaně u Tiffanyho. A Richbitch je vtipným odkazem na mé příjmení. Celé je to nadsázka," říká Ondřej.

Na sociálních sítích se mu dostalo obrovské podpory nejen slovem, ale také fotografiemi, na kterých se slavní muži ukazují v převleku za ženu. Kauzu se tak snaží obrátit ve vtip a podle reakcí publika se jim to daří.

