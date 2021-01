Nezletilé celebrity. Kdo se proslavil před dvacítkou? Tato jména vás překvapí

Zpěvák Justin Bieber se narodil nezletilé, problematické matce a otci, kterého později zavřeli do vězení. Byl to právě Bieber, který díky svému talentu dostal rodinu z finančních problémů, když svůj první singl One Time nazpíval v pouhých čtrnácti letech.

Podívejte se do galerie v úvodu článku na zpěváky a herce, kteří si získali miliony fanoušků ještě před svými druhými kulatými narozeninami a jejichž úspěch byl v některých případech vykoupený závislostí na alkoholu a duševními problémy.