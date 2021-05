Eilish poprvé ukázala své tělo v korzetu. "Muži jsou slabí, lehce ztratí zábrany."

V březnu americká zpěvačka Billie Eilish zlomila rekord na Instagramu příspěvkem, ve kterém ukázala svou novou image. Tu teď předvádí také na obálce britského módního magazínu Vogue. "Nějakým způsobem se teď cítím víc jako žena," říká v rozhovoru pro časopis devatenáctiletá zpěvačka.

Svou kariéru odstartovala písní Ocean Eyes, kterou složila v třinácti letech se svým sedmnáctiletým bratrem Finneasem. Dnes má skladba miliardy přehrání na Spotify a Billie Eilish se pyšní více než 80 miliony followerů na Instagramu. Mladá zpěvačka se stala nejslavnější teenagerkou planety s barevnými vlasy a unisexovým stylem oblékání. Na svou postavu neupozorňovala a módní branže i média její styl často skloňovaly ve spojení s hnutím body positivity, které vyznává pozitivní vztah k - i nedokonalému - tělu.

To se změnilo s červnovým vydáním britského časopisu Vogue, na jehož obálce se objevila v sexy korzetu. Černo-zelený účes vyměnila za blonďatou barvu vlasů už letos v březnu a šest minut po zveřejnění příspěvku získala rekordních šest milionů lajků. "Když jsem byla mladší, má postava byla hlavní důvod mých depresí," prozrazuje Eilish. Ve třinácti letech se zranila, nemohla dál sportovat a své tělo začala vnímat negativně. Právě proto začala nosit volné oblečení, sama se k hnutí body positivity nikdy nehlásila.

Korzet na obálce Vogue je zpěvaččinou provokací (jako historický symbol útlaku žen) a také praktickým nástrojem. "Budu k vám upřímná. Nesnáším své břicho. To je důvod, proč se fotím v korzetu," říká zpěvačka, která stejně jako minulý rok získala hudební cenu Grammy za nahrávku roku.

Ukážeme svá těla. No a co?

"Billie teď reprezentuje něco zcela nového. Je umělkyní, která se neustále vyvíjí. Má novou vizi sama sebe, co se týká pojetí ženskosti. Je přesně tam, kde má být," říká o dlouhodobé spolupráci s mladou hvězdou kreativní ředitel značky Gucci Alessandro Michele.

Eilish v rozhovoru odmítá, že by za změnou image stálo její pokrytectví. "Když chci ukázat svou kůži, najednou jsem pokrytec. Jsem lehce dostupná, jsem dě*ka. A pokud jsem, tak jsem na sebe pyšná. Já a všechny holky jsme takové, no a co? Pojďme se na to podívat z jiného úhlu a cítit se díky tomu silné. To, jestli ukážeme své tělo - nebo ne -, by nemělo znamenat, že máme menší respekt."

Mladá zpěvačka si stojí za tím, že si může dělat, co chce, a základem pro ni je, aby se cítila dobře. "Pokud chcete jít na plastickou operaci, tak jděte. Pokud si chcete obléct šaty, které jsou velké, tak si je oblečte. Když se cítíte příjemně, vypadáte dobře," říká Eilish, která si nebere servítky a kritizuje muže. "Sečteno a podtrženo, muži jsou velmi slabí. Když si oblečete sexy šaty, lehce ztratí zábrany. Opravdu si nemůžete pomoct? Tak odejděte masturbovat," neváhala se mladá zpěvačka pustit do mužských řad.

Nové písně jako otevřený dopis všem

Změna vzhledu odráží další hudební éru Eilish. V nových písních podle svých slov vyjadřuje mnohem více naštvanosti, zklamání a frustrace. Například v písni Your Power promlouvá k člověku, který zneužije nezletilého. Píseň vnímá jako otevřený dopis všem, již se něčeho podobného dopustili.

"Chtěla bych, aby mě lidé poslouchali, protože tohle se děje všude kolem. Neznám dívku nebo ženu, která za sebou nemá divnou nebo opravdu špatnou zkušenost. A to stejné se týká mladých mužů," říká Eilish. Ta se svěřila s tím, že se jí něco podobného stalo, když byla mladá. Detaily ale dále nerozváděla a dodala, že to nebyl nikdo z hudebního průmyslu.