Umřela bych, kdybych se nenaočkovala, přiznala Eilish. Covid prodělala v srpnu

Americká popová zpěvačka Billie Eilish se v srpnu nakazila koronavirem. A nyní v americké rozhlasové show Howarda Sterna prohlásila, že si je jistá, že kdyby nebyla očkovaná, zemřela by, napsal zpravodajský server The Guardian.

"Chci, aby bylo jasné, že jsem v pohodě jenom díky té vakcíně," prohlásila nejslavnější teenagerská zpěvačka světa, které 18. prosince oslaví dvacetiny.

"Ta vakcína je zatraceně úžasná. Zachránila mého bratra a hudebního spolupracovníka Finnease, aby to nedostal. Zachránila moje rodiče, aby to nedostali. Zachránila moje přátele, aby to nedostali," dodala Eilish.

Sama se po nákaze cítila dva měsíce mizerně a stále má neupřesněné následky. "Myslím, že kdybych nebyla očkovaná, umřela bych, protože to bylo zlé. A když říkám zlé, myslím tím, že mi bylo příšerně. Jasně že v celkovém kontextu covidu to úplně zlé nebylo, chápete, jak to myslím? Ale když jste nemocní, je vám zatraceně příšerně," řekla.

Billie Eilish byla před nedávnem nominovaná v sedmi kategoriích cen Grammy 2022 včetně ceny za album roku Happier Than Ever (Šťastnější než kdy dřív) a nominaci získala také stejnojmenná píseň z tohoto alba.