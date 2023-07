Simona Stašová oženila syna. Babička Bohdalová se těší na pravnouče

Byla to právě Jiřina Bohdalová, kdo zprávu o plánované veselce vnuka a jeho partnerky Heleny prozradil médiím. "Nebude to trvat dlouho… možná už za týden bude paní Stašová," řekla Bohdalová na festivalu v Karlových Varech, když stál Vojtěch a Helena vedle ní. "Berou se, protože to chtějí, ne protože musí. Ale ráda bych se dočkala pravnoučete. Hlavně si přeji, aby byli šťastní," dodala herečka.

Svatba se konala na Chvalské tvrzi v pražských Horních Počernicích. Dojatá Stašová dohlížela, aby vše bylo tak, jak má. Došlo i na tradiční zvyky, jako je házení rýže a rozbíjení talířů, nechyběla ani "svatební jídla" jako knedlíčková polévka a svíčková s knedlíkem. Novomanželé se naopak obešli bez únosu nevěsty. "To jsme si ani jeden nepřáli," nechal se slyšet ženich, který se plánuje vydat se svou ženou na svatební cestu do Asie.

Mimochodem, už samotné zásnuby byly velkou událostí, kterou Vojtěch Staš daroval své rodině jako předvánoční dárek. O ruku svou milou požádal v den sedmého výročí vztahu, a to originálním způsobem - pozval Helenu do kina, ale předem si domluvil, že tam budou pouze oni dva. Svoji matku s babičkou přitom ukryl na balkoně a v kině poschovával i čtyřicítku nejbližších příbuzných a známých. Poté ve středu velkého srdce uprostřed sálu Vojta před svou partnerkou poklekl.