Sean P. Diddy Combs se snažil z vězení ovlivňovat svědky

Hudebník Sean Combs, známý jako P. Diddy, zřejmě zkusí cokoliv, jen aby se dostal na svobodu. Poté, co u soudu požadoval, aby byl z vazby umístěn do domácího vězení, kde by čekal na soud, který začne příští rok v květnu, je tady další skandál spojený s jeho osobou. Deník The Mirror přišel s tvrzením, že se Combs zpoza mříží snažil ovlivňovat svědky a oběti ve svém případu.

Dokazovat to mají odposlechy hovorů, které obviněný raper uskutečnil ze své cely. Podle nich měl žádat členy své rodiny, aby kontaktovali klíčové svědky a pomohli jim vytvořit nový, příznivější příběh o celé události, píše deník. Právě na tento trestný čin upozorňují žalobci. "Obviněný prokázal, že mu nelze věřit, že bude dodržovat pravidla a podmínky," stojí v prohlášení, které poskytli tisku.

Mezitím si Combs dál stěžuje na podmínky ve vazbě. Poté, co tvrdil, že se bojí o svou bezpečnost, nyní přišel s tím, že strava, kterou ve vězení dostává, je "peklem na zemi". To potvrzuje i jeho právní zástupce. "Jídlo je pro něj asi to nejhorší. Podmínky ve vězení jsou příšerné," řekl Combsův advokát. S ohledem na obvinění z ovlivňovaní procesu se ale předpokládat, že soudce jeho požadavku na propuštění nevyhoví.