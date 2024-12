"Přišel jsem o zrak," přiznal sir Elton John po představení v divadle

"Už je to nějaký čas, co jsem něco udělal. V červenci jsem bohužel přišel o zrak v pravém oku, protože jsem v něm měl infekci. Už jsou to čtyři měsíce, co nevidím. A mé levé oko také není zrovna nejlepší. Je tady naděje, že to bude v pořádku, ale momentálně jsem tak trochu zaseknutý. Nemůžu nic dělat, ani jít do studia a nahrávat, protože nevidím na text. Tak nějak mě to potopilo, nic nevidím, nemůžu číst, nemůžu se na nic dívat," postěžoval si legendární hudebník.