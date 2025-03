Překvapivé odhalení Dary Rolins: S Gottem zpívat nechtěla

Postupem času se ale její pohled na slavný hit proměnil. „Dnes už jsem rozumná a vím, že je to moje součást, že mě to definuje a že jsou to evergreeny. Protože je zpívám i dnes, když si to fanoušci přejí,“ uvedla Dara Rolins, která se dnes ke klasickým písním vrací s radostí.