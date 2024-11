"Křičel mé jméno," zavzpomínala Petra Němcová na smrt snoubence

Svátky klidu a míru se pro modelku Petru Němcovou v roce 2004 změnily v peklo. Když Němcová na konci dovolené se snoubencem Simonem Atleem balila věci, přiřítila se třicetimetrová vlna tsunami, která si vyžádala skoro čtvrt milionu lidských životů. Mezi nimi byl právě i modelčin snoubenec.

"Všechno se to odehrálo ve zlomku sekundy. Zvedla jsem hlavu a viděla zběsilý pohyb u bazénu plného rodičů s dětmi. V další chvíli už se obrovská vlna přiřítila přímo na náš na bungalov a vysklila všechna okna. Střepy byly všude, i na mém těle. Slyšela jsem, jak Simon křičí moje jméno. A to bylo naposledy, co jsem slyšela jeho hlas. Pak už byl celý bungalov pod vodou," zavzpomínala pro magazín People na jeden z nejhorších okamžiků svého života.

Ona sama se zachytila palmových listů a na stromě vydržela neuvěřitelných osm hodin i přesto, že mimo jiné utrpěla vážnou zlomeninu pánve. "V jednu chvíli jsem už nemohla dýchat. Pomyslela jsem si, že to je konec a můj poslední okamžik. A pustila jsem se. Vlastně to byl nejblaženější okamžik mého života. A pak jsem nějakým zázrakem znovu viděla nebe," popsala dramatické okamžiky.

Tělo jejího snoubence bylo nalezeno až tři měsíce po tragédii a identifikován byl na základě porovnání DNA. Po jeho smrti dlouho Němcové nepřálo štěstí v láce. Vztahy navázala s mnoha slavnými muži, mezi kterými nechyběl zpěvák James Blunt nebo herci Sean Penn, Bruce Willis či Colin Farrell. Nakonec se zdá, že toho pravého našla v Benjaminovi Larretche, se kterým má pětiletého syna Bohdiho.