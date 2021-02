Vyzpovídá Harryho a Meghan. Bude to první velmi otevřený rozhovor, slibuje Winfreyová

Rok po odstoupení z předních rolí členů britské královské rodin a stěhování do Spojených států vystoupí vévodkyně Meghan a princ Harry v televizním interview. Rozhovor, který stanice CBS označuje jako "intimní konverzaci" páru s Oprah Winfreyovou, bude odvysílán 7. března. Uvedla to sama americká televizní stanice.

První část bude podle informací čistě mezi Oprah a Meghan. Bavit by se měly o životě v královské rodině, sňatku, mateřství, filantropii a i o tom, jak zvládá svůj každodenní život po neustálým tlakem a sledováním veřejnosti. Princ Harry se ke své ženě, vévodkyni Meghan, připojí až o něco později.

S princem Harrym se Oprah Winfreyová, dlouholetá kamarádka páru, zaměří na jeho život ve Spojených státech a také jejich plány do budoucna i s dalším členem jejich rodiny. Vévodové ze Sussexu totiž před několika dny oznámili, že čekají další dítě, a prvorozený Archie se tak stane starším bráchou.

Britský deník The Guardian upozorňuje na to, že se jedná o první otevřené interview páru poté, co se vzdali povinností i postavení předních členů britské monarchie. Právě díky svému novému postavení již nemuseli žádat o svolení s interview královnu Alžbětu II. Buckinghamský palác plánovaný televizní rozhovor odmítl komentovat.

Rozhovor po oznámení těhotenství

O tom, že rozhovor se slavným a sledovaným párem povede jednou Oprah Winfreyová, se spekulovalo již od roku 2018 od jejich královské svatby ve Windsoru, které se americká moderátorka účastnila jako host.

Harry a Meghan se před rokem přestěhovali do Kalifornie a několik měsíců otáleli s oznámením svého nového živobytí. Kromě plánovaného založení neziskové organizace se věnují charitě, vystupují jako řečníci a podepsali také spolupráci s Netflixem, pro který budou pracovat jako producenti pořadů.

Oznámení Meghanina těhotenství přišlo na Valentýna a celý svět obletěla jejich černobílá fotka, kterak sedí v trávě a Meghan si hladí své těhotenské břicho. Snímek pořídil afroamerický fotograf Misan Harriman, který jako první černošský fotografa pořídil snímky na obálku britské Vogue. Fotku vévodů údajně vyfotil iPadem.

Pohlaví ani datum narození druhého potomka Harryho a Meghan nebylo zveřejněno. Dá se však předpokládat, že vévodkyně ze Sussexu je zhruba v pátém měsíci těhotenství a dítě by se tak mohlo narodit v létě. Stejně jako Archie, ani další potomek neponese šlechtický titul, ale bude mít příjmení Mountbatten-Windsor.

Radostná zpráva vévodů přišla jen několik měsíců potom, co Meghan přiznala, že loni v létě potratila. Královna Alžběta II., princ Philip, stejně jako princ Charles a Camilla se tak dočkají dalšího následníka. Půjde o jedenácté pravnouče britské panovnice.