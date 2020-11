Meghan potratila. "Je to nesnesitelný smutek," šokovala otevřeností vévodkyně

Manželka prince Harryho a bývalá herečka se o potratu zmínila v článku pro New York Times, kde odhalila, že k potratu došlo během jednoho červencového rána, kdy se starala o syna Archieho.

"Bylo to červencové ráno, které začalo stejně jako kterýkoli jiný den: uděláte snídani, nakrmíte psy, vezmete si vitaminy, najdete tu ztracenou ponožku. Zvednete ze země pastelku, která se zakutálela pod stůl. Než jsem syna zvedla z postýlky, dala jsem si vlasy do ohonu. Poté co jsem mu vyměnila plenky, pocítila jsem ostrou křeč. Skácela jsem se k zemi s ním v náručí, broukala jsem ukolébavku, abych nás oba uklidnila, veselá melodie ostře kontrastovala s mým pocitem, že něco není v pořádku. Tiskla jsem k sobě své prvorozené dítě a věděla jsem, že přicházím o druhé," napsala.

"Ztráta dítěte je nesnesitelný zármutek," dodala s tím, že ho prožívá mnoho lidí, ale otevřeně o něm mluví málokdo.

Článek v New York Times je téměř "prošpikovaný" intimnostmi ze života vévodkyně, což je v přímém rozporu s tím, jak podobně citlivé věci komunikují ostatní členové královské rodiny, upozorňuje agentura Reuters.

Harryho babička, královna Alžběta, například během svého 68letého panování nikdy v médiích o svém soukromém životě nemluvila.

Letos pár oznámil, že se zříká svých oficiálních povinností a stěhuje se do Spojených států. Zmínil se přitom o rasistickém přístupu a o zásazích do soukromí ze strany britského tisku (Meghanina matka je černoška a její otec běloch). Nedávno pár koupil dům v Santa Barbaře v Kalifornii.

Zdroj, který má blízko k Harrymu, uvedl, že princ o článku své manželky hovořil s královskou rodinou před jeho zveřejněním.

Meghan napsala, že mnoho lidí dovedl letošní rok na pokraj zhroucení a vyzvala čtenáře, aby odsunuli své politické a jiné spory a projevili si navzájem laskavost.

"Letošní Den díkuvzdání, kdy se připravujeme svátek, který bude jiný než všechny, které jsme dosud zažili - mnozí z nás odděleni od našich blízkých, sami, nemocní, vystrašení, rozdělení a možná hledající něco, cokoliv, za co bychom mohli být vděční. Slibme si, že se budeme ptát ostatních 'Jsi v pořádku?' Jakkoli spolu můžeme nesouhlasit, jakkoli jsme si vzdálení fyzicky, pravda je taková, že jsme propojení více než kdy jindy kvůli všemu, co jsme jednotlivě a společně letos vydrželi," uvedla.

