"Nemůžu uvěřit, že jsem žil s takovým člověkem," řekl Ondřej Brzobohatý po soudu

"Řada věcí mě překvapila, jak obrovská zákeřnost v nich je. Je to šokující. Je strašné zjistit, že jste žil s někým, koho vlastně vůbec neznáte," řekl bezprostředně po skončení jednání soudu hudebník Ondřej Brzobohatý novinářům.

V soudní síni si vyslechl přepis konverzace mezi svou bývalou ženou Taťánou Kuchařovou a novinářem Lubošem Procházkou, kterého měla podle jeho slov Kuchařová nutit, aby zveřejnil intimní informace o Brzobohatém. Ve zprávách se o svém bývalém manželovi vyjadřovala velmi vulgárně a napadala i jeho matku Hanu Gregorovou, že se snaží utajit jeho skutečnou sexuální orientaci.

"Tu anulaci na církevní sňatek podám asi spíš já. Hlavně ať to skončí. Je to parazitující na mém životě. Už nechci, aby se mě to dotýkalo. Nemůžu uvěřit tomu, že jsem s takovým člověkem trávil nejintimnější chvíle v životě. Nemůžu uvěřit, že tento člověk byl schopen naše nejintimnější věci přeposlat bulvárnímu novináři," hledal jen těžko slova Brzobohatý, který se veřejně omluvil za svou bývalou manželku s tím, že kvůli ní všichni marní svůj čas, který je podle něj to nejvzácnější v životě.

Kuchařová se ani teď, stejně jako v minulosti, k soudu nedostavila. Brzobohatého to však nepřekvapilo. "To ostatně vypovídá o všem. To je projev totálního disrespektu. Jako vůči této instituci a vůči celému tomuhle, co ona sama způsobila, vytvořila. Ve chvíli, když si nevážím něčeho, někoho, tak se takhle chovám. Ostatně disrespekt je právě přesně ten důvod, proč jsme se rozešli," uzavřel téma muzikant.

