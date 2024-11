"O tuto roli jsem nežádala," říká o výchově tří sirotků sestra zavražděné Victorie

K tragédii došlo 11. června v luxusní čtvrti na okraji turecké Ankary, kdy podnikatel David Thomas Blyth zastřelil svou ženu, českou zpěvačku Věru Blythovou alias Victorii Velvet, a následně zbraň obrátil proti sobě. V době otřesného činu měly být doma i jejich tři děti - David, Anabelle a Zachary. Pro ty neprodleně do Turecka odletěla Victoriina sestra Alexandra Heichenwalderová, která je od té doby má v péči.

O tom, jak se s novou životní realitou vyrovnává, se rozepsala na svém profilu na Instagramu. "O tuto roli jsem nežádala, ale hrdě ji přijímám. Neujala jsem se dětí mé sestry, abych zaplnila nějakou díru, ale abych uctila její odkaz a budovala budoucnost," píše zpěvaččina sestra v angličtině.

"Nepotřebuji soucit, potřebuji sílu a tu taky přináším každý den. Nejsem tu, protože musím, ale protože si zaslouží někoho, kdo tady pro ně vždycky bude. Rodina je všechno. V mojí kultuře a v mém žebříčku hodnot je rodina vždy na prvním místě. Tak jsem byla vychovaná, proto jsme si tak blízcí, proto bojujeme spolu a proto spolu vítězíme," pokračuje Alexandra, která si byla s Victorií velmi blízká a často se vzájemně navštěvovaly.

"Poté, co mě potkaly hned tři ztráty během dvou let (nedávno jí zemřel také táta, pozn. red.), jsem si uvědomila, že to, na čem opravdu záleží, jsou vzpomínky. Můžete být bohatí, vlastnit drahá auta, žít na vysoké noze a mít spoustu majetku, ale nemůžete si koupit čas, nemůžete si koupit zdraví a rozhodně si nemůžete koupit štěstí a lásku. A bez nich, kdo vlastně jste? Já jsem ta nejbohatší holka na světě. Mám rodinu, která mě miluje, několik opravdových přátel a tři krásné děti, které ke mně vzhlížejí. Jsem boháč!" uzavřela své vyznání.

Druhou část rodiny mají děti ve Skotsku, odkud jejich otec pocházel. Tam bylo také po ukončení vyšetřování Blythovo tělo převezeno. Zpěvačku její rodina uložila k odpočinku do rodinné hrobky na pražských Olšanech.