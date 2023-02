"Nejdřív brblal, teď už běhá rád." Písařovicová promluvila o vztahu s Brzobohatým

"S Ondřejem nejraději ležíme na gauči," přiznala Daniela Písařovicová v rozhlasovém pořadu Blízká setkání, kde ji zpovídala Adéla Gondíková. Otázky na soukromí a Danielin vztah s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým si přitom Gondíková nechala takticky až na samotný konec pořadu.

Písařovicová mimo jiné prozradila, že ráda běhá, svého partnera o pozitivech běhu ovšem musela přesvědčit. "Nejdřív brblal, že je moc těžkej a tohle a tohle. A že má radši silové cvičení. A pak jsem mu, myslím, vysvětlila, že je to velmi přínosné a příjemné. A už běhá rád," řekla Písařovicová.

S partnerem je také spojuje vášeň pro cestování, společně navštívili třeba New York nebo Milán, kde byli na koncertě Eltona Johna. "To dostal (Ondřej) k narozeninám a hrozně jsme si to užili. A protože byl ten koncert v Miláně, tak jsme návštěvu spojili s tím, že jsme procházeli město, našli jsme úžasné restaurace… Navíc jsme tam byli s přáteli. Celý to bylo takový hezký."

Adéla Gondíková se také dotkla Danieliny záliby ve zpěvu, kterou několikrát prezentovala i na veřejnosti. Na otázku, zda by Daniela přijala roli v muzikálu, kdyby ji pro ni Ondřej Brzobohatý napsal, dostala Gondíková ovšem negativní odpověď. "Ne, to už ne. To není moje parketa. Herecky bych na to neměla," přiznala sebekriticky moderátorka.

Zmínila ale, že loni se po partnerově boku ke zpěvu vrátila, když společně nahráli duet k filmu Slovo režisérky Beaty Parkanové. "Ondru tehdy napadlo, že bychom si jednu písničku mohli zazpívat spolu, protože celý soundtrack byl postavený jako duety. Natáčela jsem to asi v jedenáct hodin v noci v noční košili a on si myslel, že když mi to zahraje jednou, já to okamžitě zazpívám. Takže takhle to samozřejmě nebylo," popsala svůj poslední průnik do světa hudby Daniela Písařovicová.