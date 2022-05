Otevřený Ondřej Brzobohatý. Svěřil se, jaké ženy jej už od mládí přitahují

Hostem moderátora Libora Boučka v zábavním pořadu Inkognito byla táborová vedoucí Vanda Vaníčková. V Ondřeji Brzobohatém okamžitě vyvolala romantické vzpomínky. "Já jsem se vždycky na dětském táboře zamiloval do vedoucích. Měli jsme vždycky takhle hezké vedoucí," zavzpomínal devětatřicetiletý umělec. Účinkující pak vysekl kompliment. "Asi bych se zamiloval i do vás, vy jste tak pohledná."

Jeho okouzlení pokračovalo i poté, co táborová vedoucí opustila studio. "Vždycky jsem se zamiloval, vždycky. Do instruktorek. A vždycky jsem byl úplně vyřízenej," svěřil se vedle sedícímu Miloši Pokornému. "Do starších, samozřejmě, viď?" vyzvídal Pokorný. "Samozřejmě!" přiznal Ondřej Brzobohatý.

Brzobohatého přiznání v televizní show přišlo jen dva týdny poté, co poprvé oficiálně připustil, že tvoří pár s moderátorkou Danielou Písařovicovou. V instagramovém příspěvku, jímž chtěl podle svých slov reagovat na údajné lži své bývalé manželky Taťány Kuchařové, však popřel, že by za rozpadem jeho manželství stála právě Písařovicová. "Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala blíž stýkat až v průběhu tohoto roku. Kdo nám přeje štěstí, tomu děkuji," uvedl.

Nový díl pořadu Inkognito uvede TV Prima ve čtvrtek ve 21.35.