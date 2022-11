Tetovací trapasy slavných. Megan Foxová lituje, Lucie Benešová je za "kérku" šťastná

Nikdy není pozdě vyzkoušet něco nového. To platí i pro herečku Lucii Benešovou, která má od minulého týdne svoje první tetování. "Musím říct, že to vůbec nebolí, že jsem si tady tři hodiny odpočinula, byl to velkej relax," sdělila svým sledujícím na Instagramu a vysvětlila, co její tetování znamená. "Mám tam takovou svoji symboliku - květiny, děti a domeček, to všechno v jednom krásném náramku."

Podle vlastních slov nechápe, proč se k tomu neodhodlala už dřív. "Tak dlouho jsem se chystala a teď nechápu, proč jsem nešla dřív. Mám radost. Tak jsem to před důchodem ještě stihla," dodala se smíchem.

