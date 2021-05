Měla skoro vše, své životní přání si splnila teprve nedávno. Campbellové je 51 let

Naomi Elaine Campbellová se narodila 22. května 1970 v londýnské čtvrti Streatham tanečnici jamajského původu Valerii Morrisové. Svého biologického otce nikdy nepoznala, protože od matky odešel, když byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Campbellová převzala příjmení od pozdějšího manžela matky.

První měsíce života strávila Campbellová v Římě, kde dostala její matka taneční angažmá. Od tří let chodila do taneční školičky a v deseti letech byla přijata ke studiu baletu v londýnské akademii Italia Conti Academy of Theatre Arts.

Jejím prvním velkým vystoupením byla role ve videoklipu Boba Marleyho ke skladbě Is This Love, Campbellové bylo tehdy sedm.

Na obálce Elle se objevila v 15 letech

S modelingem začala v 15 letech, v Londýně si jí tehdy všimla hledačka tváří Beth Boldtová a jenom den před svými šestnáctými narozeninami se Naomi Campbellová objevila na obálce časopisu Elle.

Její kariéra měla raketový vzestup a v 80. a 90. letech patřila mezi tři nejznámější a nejžádanější modelky, společně s Lindou Evangelista a Christy Turlingtonovou. Kdykoliv byla kvůli barvě své pleti diskriminována, postavili se za ni její přátelé z branže. Turlingtonová a Evangelista údajně kdysi zástupcům Dolce & Gabbana řekly, že pokud nevezmou Naomi, nebudou pro ně dělat žádnou zakázku.

Naomi Campbellová byla vůbec první černošskou modelkou, které se podařilo dostat na obálku zásadního zářijového čísla americké mutace slavného módního magazínu Vogue, stalo se tak v roce 1989.

Tvrdší práce oproti ostatním

V roce 2009 modelka uvedla, že americký prezident je sice černoch, ale jako černošská žena je ve svém oboru stále výjimkou. "Vždycky musím pracovat tvrději, abych byla brána stejně jako ostatní," uvedla modelka v kontextu diskriminace.

Přesto dosáhla toho, že v letech 1990 a 2000 byla jednou ze šesti modelek své generace, které vyhlásili za "supermodelky". Patřila k nim také Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová a Kate Mossová.

Supermodelka se objevila v několika filmech, televizních pořadech a videoklipech. Kromě toho se angažuje v charitativních organizacích, mimo jiné například na pomoc ženám trpícím rakovinou prsu nebo proti rasové diskriminaci.

Drogová minulost i tresty za napadení

Campbellová má za sebou také divokou minulost. Kromě drogové závislosti a závislosti na alkoholu, kvůli kterým podstoupila léčbu, několikrát napadla své zaměstnance nebo spolupracovníky. Několikrát za to byla odsouzena, a jednou dokonce i proto, že na letišti v Londýně napadla policisty kvůli hádce o ztraceném kufru.

Modelka chodila s řadou slavných mužů, například boxerem Mikem Tysonem, hercem Robertem De Nirem, zpěvákem Usherem, závodníkem formule 1 Flaviem Briatorem nebo basistou U2 Adamem Claytonem. Pět let se objevovala na veřejnosti s ruským podnikatelem Vladislavem Doroninem.

Tento týden na svém Instagramu oznámila, že se stala matkou holčičky. Na sociální síti zveřejnila fotografii, na níž drží její nožky.

