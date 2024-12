Nahou Simonu Krainovou její fanoušci nepoznali a schytala tvrdou kritiku

Simona Krainová si dala za cíl inspirovat ženy, že ani s postupujícím věkem nemusí zanevřít na péči o sebe a mohou být sexy. To chtěla dokázat i snímky, které zveřejnila na svém profilu na Instagramu. „Co Vy? Víc anděl, nebo ďábel? Oheň, nebo voda? Introvert, nebo extrovert? Myslím si, že každý z nás má občas tendence ze sebe dělat jiného člověka, než jakým ve skutečnosti je. A jaká jsem já? Toť otázka. Myslím, že naprosto bezprostřední extrovert s neutuchající potřebou říct naprosto každému to, co si myslí. Pro jednoho rebel, deviant, narcistická mrcha, pro jiného vzor. Vzor svobody, nezávislosti, životní energie a umění se stát tím, čím chceš,“ rozepsala se u černobílých fotek, na kterých si ňadra zakrývá pouze svýma rukama.