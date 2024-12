Michaela Kuklová má strach z konce onkologické léčby

Těžká nemoc, která jí zasáhla do života a kvůli které si dobrovolně nechala odstranit obě prsa, ji přiměla také uvažovat nad životním stylem. "Starám se o sebe, jím střídmě, teď před Vánocemi tedy ne, nyní jsem ve své větší velikosti, protože si dopřávám. Jinak se snažím jíst zdravě, cvičit a pracovat," myslí si herečka, podle které je ale možná největší částí procesu psychická pohoda. Domnívá se, že se tělo dokáže do velké časti uzdravit samo, pokud to tak má člověk v hlavě nastavené.