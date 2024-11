Manžel Dominiky Gottové vyhrožoval jejímu spolupracovníkovi a chtěl peníze

Nejstarší dcera zpěváka Karla Gotta Dominika Gottová se podle všeho dostává do stále větších problémů. Kromě alkoholu jsou její velkou starostí také finance. A právě vidina zisku ji spolu s manželem Timem Tolkki přivedla nedávno zpět do Prahy. Peníze prý chtěli získat od Dominičiny maminky Antonie Zacpalové. "Hlavní cíl jejich návštěvy Prahy byl, že jeli k paní Zacpalové pro peníze z pojistky, kterou vypověděla," prozradil webu eXtra.cz jejich zdroj.

To však není všechno. Kromě legálního, i když eticky sporného obohacení se měl prý manžel Gottové uchýlit ještě k daleko horším praktikám. A sice vyhrožování lidem, se kterými v minulosti Dominika spolupracovala. "Mohu potvrdit, že Timo Tolkki vyhrožuje vydavateli knihy Poslední roky s Karlem a vyhrožuje i mně. Podle Tima by měla Dominika dostat víc peněz. Vydavatel s ním ale odmítl jednat, protože jediný, s kým jednat bude, je Dominika, která momentálně nekomunikuje," prozradil novinář Luboš Procházka, jenž spolu s Dominikou pracoval na knize o jejím slavném otci. Podle Procházky se terčem takového chování stal i on sám.

"Timo vyhrožuje i mně. Dělo se to už v Praze a pokračuje to i teď. Prý Dominice dlužím sedm tisíc korun za honoráře pro rádio Prostor, se kterým spolupracovala. Vyhrožuje mi, že mě zničí, že mi zničí manželství a že o mně vypustí nějaké kompromitující materiály," posteskl si novinář.