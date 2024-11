"Chtěla zabít mě," říká Lucie Šlégrová o ženě, která zavraždila jejího snoubence

Lucie Šlégrová se stala královnou krásy v roce 2005. O titul ale měla šanci zabojovat už o rok dříve. Odstoupila však tři dny před finálovým večerem. Důvodem byla obrovská osobní tragédie, o které až dosud v podstatě nemluvila. "Už v roce 2004 jsem nastoupila do soutěže a několik dní před finále jsem z ní odstoupila. Tenkrát byl zastřelen můj partner," rozpovídala se Šlégrová v podcastu u Agáty Hanychové a Ornelly Koktové.

"Já jsem neměla myšlenky na nic a řešila jsem svoje bolení, trápení, takže pro mě ta Miss v tu chvíli okamžitě padla a byly to asi tři dny před finále," zavzpomínala na nejhorší okamžiky svého života. "Já jsem se to dozvěděla, když jsem v Praze přespávala u kamarádky, protože jsme tam měli brzy ráno sraz, a už večer se mi tenkrát neozýval. Já jsem mu volala, volala, měla jsem z toho strašně špatný pocit. Tak jsem volala mému bratránkovi, aby ho šel zkontrolovat. Nikdo ho nenašel, tak jsem volala jeho tatínkovi," popsala osudné okamžiky.

"Tatínek mě uklidňoval, že se určitě nic neděje, a potom brzo ráno mi volal, že ho našel zastřeleného. Byli jsme zasnoubení, žili jsme spolu tři roky, tuhle situaci nikdo nečekal, to vás nenapadne," povzdechla si bývalá královna krásy. Jejího snoubence Václava zavraždila jeho bývalá žena, která nakonec zbraň obrátila i proti sobě. Šlégrová v rozhovoru také rázně popřela spekulace, že by to byla ona, kdo byl příčinou rozpadu manželství. Důvodem prý byly rozdílné představy o budoucnosti. Luciin partner byl rodinný typ, který toužil po dětech, a jeho bývalá žena potomky nikdy nechtěla.

"Zastřelila ho bývalá manželka. Bylo to zvláštní. Podle těch kriminalistů se na to připravovala poměrně dlouhou dobu, ale je škoda, že se k nám tehdy některé věci nedostaly. Ona se na to připravila důkladně, protože otrávila domácí zvířata, uklidila byt, napsala dopis na rozloučenou," rozvyprávěla se Šlégrová o děsivých detailech dvacet let staré tragédie.

Popsala i to, že původně měla být obětí vraždy ona sama. "Ona v tom dopise i napsala, že původně chtěla zastřelit mě, ale že si to potom rozmyslela, že nejvíce mě potrestá tím, že budu veřejně zostuzená a přijdu o toho partnera," špitla Šlégrová s tím, že po této události se jí zcela zhroutil svět. Zavřela se v bytě a několik měsíců nebyla schopná ničeho, dokonce ani si vyčistit zuby. Z nejhoršího jí pomohl její bratranec, se kterým si byla vždy velmi blízká a který kvůli ní dokonce na čas přerušil školu, aby mohl být s ní.

Šlégrová nakonec našla sílu znovu vstát. Odstěhovala se z rodných Teplic do Prahy a vrátila se do soutěže Miss, kterou nakonec vyhrála. Tím ale její smutný příběh zdaleka neskončil. Podle jejích slov si ji už v té době vyhlédl její dnes už bývalý manžel, se kterým má dvě děti. Manželství s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem ale nebylo šťastné a Lucie od manipulativního partnera utekla. Dnes je vdaná podruhé, za hokejistu Jiřího Šlégra. "Jednou jsem se vdávala z rozumu a jednou z lásky a je to teda obrovský rozdíl," říká dnes konečně šťastná Lucie.