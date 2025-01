Lovkyně Belladonna promluvila o svém stavu po vážné nehodě. Jak je na tom teď?

„Mám nějaké drobné zdravotní komplikace, které zůstávají, ale jinak jsem plně funkční. Nenechávám si tím zkazit náladu. Vlastně od začátku jsem se to snažila moc neprožívat a hlavně se co nejdříve vrátit do života. Ani v nemocnici jsem nebyla moc dlouho,“ řekla Mertová pro Extra.cz. Co však není stále dořešeno, je potrestání opilého řidiče, který nehodu způsobil.