"Nedokážu překousnout, že by ses za mě styděla," psal Brzobohatý Kuchařové

Soudní spor, který vede Ondřej Brzobohatý se svou bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou, jež se podle něj dopustila pomluvy a také měla zveřejnit celé znění církevní žaloby na anulaci jejich sňatku, stále nabírá na obrátkách. Při posledním stání soudce citoval z textových konverzací nejen mezi bývalými manželi, ale také mezi Kuchařovou a svědkem, novinářem Lubošem Procházkou. Právě jemu záznamy poskytla sama Kuchařová a požadovala po něm, aby pomocí článků zničil Brzobohatému pověst.

"Ještě k poslednímu článku, nevíte, proč mu tak straní? Myslím, že je to taktika, protože ho mají za toho hodného chlapa, měli bychom se toto pokusit zbořit, je to potřeba promyslet," zněla například jedna ze zpráv, kterou bývalá Miss Procházkovi, jenž v té době pracoval v deníku Blesk, poslala. U soudu ale zazněly i zprávy, které si bývalí manželé posílali mezi sebou. Ty se týkaly jejich sporu ohledně Ondřejovy záliby v převlékaní za ženu.

"Pokud moji druhou identitu vnímáš jako můj handicap a já bych to měl podle tebe vnímat taky tak, potom je to něco, s čím zkrátka musím žít. Stejně jako člověk musí žít s jednou umělou nohou, má ji umělou, nemůže za to. Nesnaží se ji mít víc nebo méně umělou, pořád je to umělá noha," přečetl soudce ze záznamů Ondřejovu zprávu. Tím to však neskončilo.

"Ty s takovým člověkem žiješ a ty mu řekneš, že pokud by o té protéze začal mluvit, tak se za něj musíš stydět. Ani jeden z těchto handicapů lidem neubližuje a neukazuje nijaký, žádný zvrácený morální příklad. Morálka je ukrytá v lásce a hodnotách, který člověk vyznává, v gestech, soucitu a porozumění. Nežijeme ve středověku, tedy já ne. Nedokážu překousnout, že vůbec existuje nějaká hypotetická možnost, že by ses za mě kdy styděla. Já bych takový pocit vůči tobě neměl, i kdybys prohlásila na veřejnosti, že si strkáš do prc*ny lilek. Tvoje láska s podmínkou je něco, co nedokážu přijmout," zněla pikantní zpráva. A u soudu se četla i reakce Kuchařové.

"Nebudu si o tom s tebou přes zeď dopisovat, vážně tento vztah ničíš. Nejsem matka tvých dětí, aspoň že tohle už vím, a taky to, že jsi schopen na základě hypotézy všeho nechat. Smiř se s tím, není normální se převlíkat. Mně by ubližovalo tě takhle vidět. Shazuje tě to jako chlapa přede mnou," pustila se nekompromisně do svého tehdejšího partnera ve zprávách. Právnička Kuchařové pravost konverzací nerozporovala, nicméně trvala na tom, že konverzace poskytnutá soudu Procházkou byla účelově promazána.