Kuchařová věděla, že proti Brzobohatému jedná nelegálně

Kauza, ve které se bývalá Miss World Taťána Kuchařová snažila pošpinit pověst svého bývalého manžela, hudebníka Ondřeje Brzobohatého, hýbe českým šoubyznysem už řadu měsíců. U soudu, kde ji Brzobohatý žaluje, vyšlo najevo, že k tomu chtěla využít bulvárního novináře Luboše Procházku, kterému poskytovala soukromé informace, textové komunikace a snímky.

"On je osoba veřejně exponovaná, sám se dobrovolně prostituuje v TV, kde sám dobrovolně mluví o svém soukromí. Takže musí unést úplně jinou zátěž zásahu do soukromí… (Média) to vědí moc dobře," psala Procházkovi. Následně tvrdila, že veškeré informace použije ve své chystané knize. U posledního přelíčení ale vyšlo díky nahrávce, kterou poskytla sama obhajoba, najevo, že Kuchařová si byla vědoma problematičnosti svého jednání. Na tuto skutečnost ji dokonce upozorňoval její právní zástupce.

"Paní Kuchařové jsem jednoznačně říkal, že to nemůže psát do knihy minimálně dříve, než se ukončí celý ten příběh (asi církevní anulací - pozn. red.)," říká na záznamu advokát Ronald Němec. "A i pak je to otázka, protože bychom velmi složitě hledali cestu, protože jsou to soukromé věci," zaznělo ze záznamu.

Mohlo by vás zajímat: Plastický chirurg Ondřej Měšťák o estetických zákrocích Vladimira Putina