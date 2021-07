Kim Kardashianová míří na olympiádu. Pro americký tým navrhla speciální kolekci

Světoznámá americká influencerka a milionářka Kim Kardashianová se postará o pohodlí ženských zástupkyň na olympijských hrách. Její značka Skims poskytne olympionikům a paralympionikům ty nejzákladnější kousky - spodní prádlo, domácí a sportovní oblečení.

"Když mi bylo 10 let, hltala jsem každý detail o olympiádě od svého nevlastního otce," přiznala Kardashianová ve svém instagramovém příspěvku, v tom zároveň oznámila, že její práce bude součástí letošních olympijských her v Tokiu. Její nevlastní otec William Bruce Jenner prošel změnou pohlaví, ovšem předtím se věnoval atletice a na Letních olympijských hrách 1976 v Montrealu zvítězil v desetiboji. Celá rodina kvůli účasti na olympiádě cestovala do všech různých měst a na každé zastávce si Kardashianová jako suvenýr kupovala tričko.

Na spolupráci značky Kardashianové s americkým týmem se podílelo pět sportovkyň, které se objeví v kampani pro limitovanou edici Skims x Team USA. Basketbalistka A'ja Wilsonová, fotbalistka Alex Morganová, překážkářka na 400 metrů Dalilah Muhammadová, plavkyně Haley Andersonová a paralympijská sprinterka Scout Bassettová. Celou kolekci získá všech 626 ženských atletek amerického týmu.

Minimalistický jednobarevný design s logem týmu USA a olympijskými kruhy bude na oficiálních stránkách značky dostupný od 12. července. V kolekci se objeví trička, sportovní podprsenky, šortky i legíny.

Tým USA má s módou dlouhodobý vztah - konkrétně s návrhářem Ralphem Laurenem. Americký designér je oficiálním dodavatelem oblečení pro zahajovací a závěrečný ceremoniál od Letních olympijských her 2008 v Pekingu.