Spor Jolie a Pitta: Soud rozhodl, kdo bude pečovat o děti. Herečka s tím nesouhlasí

Brad Pitt a Angelina Jolie budou o děti pečovat společně, rozhodl tuto středu soud. Po rozvodu v roce 2016 mohl herec své potomky navštěvovat pouze v přítomnosti soudem uděleného psychoterapeuta. V roce 2018 byla přiznána péče také jemu, do této doby čítal ale jeho podíl na výchově méně jak padesát procent.

O rovnoměrné péči šesti potomků rozhodl tuto středu soukromý soudce John Ouderkirk, kterého si pár najal. Jeho verdiktu předcházely měsíce svědčení lidí, kteří se kolem rodiny pohybují a sociálních pracovnic, jež vedly rozhovory s dětmi.

Podle magazínu Guardian právnický tým kolem Angeliny Jolie označil rozhodnutí soudu za "nezávazné" a doporučil jí, aby v boji dále pokračovala. Problémem údajně nemá být společná péče, ale "jiné znepokojivé otázky".

Už v roce 2020 Jolie usilovala o odvolání soudce, jehož kritizuje za rozhodnutí o tom, že jejich děti nebudou vypovídat. Podala stížnost a podle agentury Associated Press v ní píše, že soudce odmítl vyslechnout důležité zkušenosti, potřeby a přání dospívajících. Odvolává se na kalifornské soudnictví, jenž udává, že dítě může od 14 let svědčit, pokud si tak samo přeje. Kromě devatenáctiletého syna Maddoxe a dvanáctiletých dvojčat pár vychovával také děti ve věku 17, 16 a 14 let.

V dokumentu také uvádí, že soudce nezvážil tu část kalifornské jurisdikce, která říká, že může být pro dítě škodlivé, když je svěřeno osobě s historií domácího násilí. Detaily spis neuvádí, ale její právníci v březnu tohoto roku u soudu podali zapečetěný dokument s bližšími informacemi. Za účelem odvolání Ouderkirka podala herečka stížnost, jejíž rozhodnutí zatím není známo.

Jolie a Pitt se vzali v roce 2014 po devítileté známosti, když se potkali při natáčení filmu Pan a paní Smithovi. Rozvedli se v roce 2016. Jolie v loňském červnovém čísle Vogue India promluvila o tom, že se s Pittem rozešla "pro dobro rodiny" a řekla, že "to bylo dobré rozhodnutí". Média v souvislosti s jejich rozchodem psala, že se hollywoodský idol dostal pod vlivem alkoholu do hádky s herečkou, kterou před Pittem bránil její devatenáctiletý syn Maddox.

Herec ve svém spise uvedl, že svědectví bývalé manželky postrádá důvěryhodnost v mnoha důležitých oblastech. Stávající forma opatrovnictví musí být upravená na jeho žádost a v nejlepším zájmu dětí.