Jaromír Soukup slaví výhru u policie, ta ho však dál viní ze šíření nepravd

Nevěřili tvrzení o napadení

Předtím, než vyšetřovatelé svůj názor částečně změnili, byli vůči Jaromíru Soukupovi velmi kritičtí. Zamítli dokonce jeho tvrzení, že byl údajně „domlácený“, protože na něj Miroslav Dopita zaútočil jako první. Policie to vyhodnotila jako následek aktivní nutné obrany vůči Soukupově údajné agresivitě.

„Zaprotokolované tvrzení podezřelého Soukupa v tom smyslu, že útočníkem byl Dopita, který ho úmyslně vylákal na pozemek v úmyslu ho tam napadnout a on se jeho útoku pouze bránil, vyhodnotil policejní orgán jako účelové, neboť v takovém případě by bylo zcela nepravděpodobné, aby Dopita po útoku přešel do zadokumentované obrany, neboť měl, jak z videozáznamu vyplývá, nad Soukupem jasnou fyzickou i technickou převahu a v započatém útoku by bezpochyby pokračoval,“ uvádí policie. „Skutek se neodehrál tak, jak je prezentován v předmětném trestním oznámení,“ vyhodnotili vyšetřovatelé. Dnes se však policie na celou věc dívá o něco jinak, jak jsme již zmínili. Přesto nezpochybnila všechny své původní závěry.