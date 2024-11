Jan Bendig otevřeně: "Stál jsem na římse, chtěl jsem skočit."

Jan Bendig, úspěšný zpěvák a bývalý účastník soutěže SuperStar, otevřeně promluvil o nejtěžším období svého života. V rozhovoru dle deníku Aha! přiznal, že před několika lety stál kvůli svým panickým atakám na pokraji sebevraždy. "Jak jsem byl vyčerpaný, unavený, ani jsem nejedl a skoro nepil, tak jsem to chtěl vzdát. Bydleli jsme tehdy v centru Prahy ve třetím patře. Už jsem stál na římse, že skočím. Pak jsem viděl mámu, babičku, který mi řekly, ať to nedělám. Nakonec jsem to neudělal. Ale chtěl jsem a byl jsem si stoprocentně jistý," svěřil se zpěvák.

Tento moment přišel během období, kdy se Bendig potýkal s enormním tlakem z okolí, kariérním stresem a osobními problémy. "Neviděl jsem světlo na konci tunelu," dodal. Z krize mu pomohl partner Lukáš Rejmon, který mu poskytl pevnou oporu a pomohl mu znovu nalézt smysl života.

Jan nyní apeluje na důležitost otevřené komunikace o duševním zdraví. "Mluvte o tom s někým, komu důvěřujete. I když máte pocit, že jste na to sami, nejste," vzkazuje svým fanouškům. Tato upřímná zpověď poukazuje na to, že ani úspěšní a slavní lidé nejsou imunní vůči psychickým problémům. Bendig doufá, že sdílením svého příběhu pomůže ostatním, kteří se nacházejí v podobné situaci.

Jan Bendig plánoval svůj koncert v 02 Universu už v březnu letošního roku, termín ale musel kvůli kauze s moukou odložit. Nově jej chystá na prosinec.