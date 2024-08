Rozhodnuto v kauze "Mouka". Jan Bendig je nevinný, útok sám na sebe neplánoval

Incident s moukou, který způsobil na loňském Českém slavíkovi obrovský rozruch, je konečně uzavřen. Zpěvák Jan Bendig, který byl na červeném koberci nečekaně posypán moukou, od počátku tvrdil, že útok nebyl jeho plánovanou provokací. Přestože policie došla k závěru, že incident byl domluvený a zaplacený, Bendig svou účast opakovaně popíral. "Nechci tu fňukat, ale opravdu mi nebylo a stále mi není dobře z toho, že i když jsem neustále dokola tvrdil, že jsem to neudělal, tak mi bylo vkládáno do úst, že jsem to udělal, zaplatil, a ať se přiznám," uvedl zpěvák.

Přestupková komise nyní rozhodla o zastavení řízení proti Bendigovi s tím, že nedostatek důkazů neumožňuje potvrdit jeho vinu. Podle rozhodnutí komise: "Při absenci jiných důkazů nelze jednání nade vší pochybnost prokázat a nelze ho postavit pouze na výpovědi svědka." Tímto rozhodnutím byla kauza oficiálně uzavřena a Bendig je rád, že se může posunout dál. Zároveň přiznává, že celá situace pro něj byla velmi náročná, a doufá, že se nyní věci obrátí k lepšímu.

Závěrem zpěvák poděkoval všem, kteří mu během této těžké doby vyjadřovali podporu: "Celou dobu jsem věděl, že to tak dopadne, ale bylo těžké neustále reagovat na narážky. Všem děkuji za podporu, moc pro mě znamenala."