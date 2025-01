„Hrozně jsem se bál, že vyhraju,“ přiznává Oskar Hes po vítězství ve StarDance

Přesto dokázal v oblíbené taneční show zazářit. Získal si nejen přízeň odborné poroty, ale také diváků. Že je jejich oblíbencem, se ukázalo poměrně záhy. „Zaznamenal jsem to na síti, když StarDance dávala na svůj profil různé videoukázky. Podle reakcí lidí a počtu lajků jsem viděl, že jsme s partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou na horních příčkách oblíbenosti. Ale co se týče hlasů, to se nedá odhadnout, nikdy nevíte, kolik jich kdo komu poslal. V soutěži nastalo dost šokujících zvratů,“ popsal v rozhovoru pro iDnes.