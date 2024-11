Herec Josef Trojan, hrdina štědrovečerní pohádky, by chtěl Vánoce bez dárků

Letos se diváci mohou těšit na pohádku Tři princezny, kde roli prince Felixe dostal Josef Trojan, syn herecké dvojice Kláry Pollertové a Ivana Trojana. S tím, že nemusí být přijata zcela kladně prý mladý herec počítá.

"Myslím, že na negativní kritiku jsem připravený, ale otázkou je, jestli ta moje příprava obstojí v realitě. Uvědomuji si, že vánoční pohádka je velmi sledovaná záležitost, na pohádky jsme u nás experti a každý máme názor na to, jak by měla nebo neměla vypadat. Podle mě je to v pořádku. Konstruktivní kritika mi nevadí," řekl Trojan pro iDnes. A prozradil také, že Vánoce jsou u nich v rodině především svátky klidu. Tomu přizpůsobuje i nákup dárků, které řeší převážně online. A hlavně se snaží, aby dárků nebylo moc a nebyly o svátcích to hlavní.

"Na finance nehledím, spíš mi jde o to, aby těch dárků nebylo mnoho. Aby to byl jenom takový jemný doplněk svátků a ne aby to na nich bylo celé postavené. Vedli nás k tomu rodiče, ačkoliv hlavně máma vždycky povolila, protože jako všechny děti i my jsme dárky milovali. Takže jsme měli každý víc než jeden. Ale čím jsem starší, tím víc tíhnu k tomu, aby se dárky odbouraly," říká Josef, který ale přiznává, že i jeho nějaká ta pozornost potěší. "Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem nerad, když sám něco dostanu," dodal s úsměvem.

A jaké dárky pro své blízké pořizuje? "Snažím se vyvarovat obecných dárků, jako jsou třeba knihy, a když už, tak vyberu takovou, která je příznačná pro období, ve kterém se dotyčný nachází," prozrazuje, že si na výběru dává opravdu záležet.