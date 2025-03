Helen Hunt šokovala selfie bez make-upu. Přirozenost má v showbyznysu stále své místo

Hollywoodská herečka Helen Hunt, známá z filmů jako Lepší už to nebude nebo seriálu Mad About You, překvapila své sledující na Instagramu nečekaně civilní fotografií. Na snímku pózuje po boku svého partnera, herce Jeffreyho Nordlinga, před legendárním stadionem Wrigley Field v Chicagu – a je zcela bez líčidel.