Elton John má jasno, co bude stát na jeho náhrobku

„Chci, aby na mém náhrobku bylo napsáno jen: Byl to skvělý táta,“ řekl magazínu People. „Mým odkazem je, že jsem byl skvělý manžel a ještě lepší otec… Hudba a kariéra jsou fantastické. Bylo to ohromující, průkopnické. Ale nejdůležitější pro mě v životě je, aby moje děti byly šťastné, měly úžasný život, a to, že jsem byl dobrým otcem. To je vše, na čem záleží.“