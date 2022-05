Aňa Geislerová je první česká prezidentka. V romantické komedii ale o politiku nejde

"Náš film může být inspirací a minimálně lidem ukázat, že za rolemi, které každý den hrajeme, jsme stále lidmi. Že všichni toužíme po pochopení a spřízněné duši," svěřil se scenárista a režisér Rudolf Havlík, který stojí mimo jiné za úspěšnou komedií Po čem muži touží.

Nápad na romantickou komedii Prezidentka vznikl podle režiséra už v roce 2016, když dotočil snímek Pohádky pro Emu. "Přišlo mi to jako zajímavé a neotřelé téma. Za několik měsíců nato byla zvolena slovenskou prezidentkou paní Čaputová. Projekt jsme pak několik let vyvíjeli v Marlene Film Production, než jsme se do toho pustili," vysvětlil Havlík. "Můj scenáristický záměr byl apolitický. Chtěl jsem natočit romantický film," dodal.

V nedávném rozhovoru pro Aktuálně dostal režisér Rudolf Havlík otázku, zdali by si na českém prezidentském postu přál ženu i v reálném životě. "Já bych si přál inteligentního a slušného člověka. Je mi jedno, jaké bude mít pohlaví, klidně ať je nebinární. Žena by mi nevadila, třeba paní Němcová by do úřadu vrátila moudrost. Náš svět je krutě mužský. Všechno se tlačí přes chlapské věci a v systému převažuje mužské uvažování. Prospělo by nám mít na důležitých pozicích víc žen," uvedl.

Premiéra filmu proběhne 23. června, v dalších rolích se objeví Veronika Khek Kubařová, Juraj Loj, Denisa Biskupová, Oskar Hes, Vasil Fridrich, Vanda Chaloupková, Jiří Štrébl, Daniel Krejbich a další.