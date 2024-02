"Danielu jsem líčil já," směje se Ondřej Brzobohatý

Ondřej Brzobohatý se netají tím, že po manželství s Miss World Taťánou Kuchařovou našel v moderátorce Daniele Písařovicové Brzobohaté partnerku, která jej akceptuje se vším všudy, včetně jeho záliby v tzv. drag queen, co znamená, že se převléká za ženu. Zatímco pro Kuchařovou to byl důvod, proč podle ní manželství nemohlo fungovat, jeho současná manželka z toho dokáže čerpat výhody.

"Já jsem Danielu líčil, alespoň jí mohu pomoci," pochlubil se Brzobohatý pro eXtra v sobotu na Česko-Slovenském plese, kam dvojice dorazila hezky sladěná. Konkrétně sdíleli stejné, tmavě nalakované nehty. Muzikant je ovšem perfekcionista. "Nejsme sladěni úplně, já mám tmavě modrý odstín a Daniela má černý," podotkl.

Že se cítí svobodnější v tomto vztahu, svědčí i skutečnost, že se na veřejnosti v posledním čase objevuje v čím dál odvážnějších módních výstřelcích. Už několikrát vynesl kabelku nebo kozačky, které se v pánské módě dosud objevovaly jen sporadicky.

"Já rád provokuji," uvedl již před časem. "Snažím se nedělat věci tradičně, jak by to lidé očekávali, ale rád překvapuji a mělo by se to dít."

Česko-Slovenský ples byl první událostí tohoto typu, na které se manželé objevili společně. "My jsme spolu vlastně na plese asi nikdy nebyli, tohle je poprvé. Já jsem byla na hasičském plese, ale tam jsem tě s sebou nevzala," uvedla se smíchem Brzobohatá a slibovala i společné taneční představení. "My jsme ti nejlepší tanečníci. Ještě se tady předvedeme. A takhle zní nefalšovaný sarkasmus," dodala s humorem.